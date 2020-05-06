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Ulus Irkad'ın Yazdığı "Gelibolu'dan Stalag'a İki Dünya Savaşında Kıbrıs" Kitabı Çıktı

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Ulus Irkad'ın Yazdığı "Gelibolu'dan Stalag'a İki Dünya Savaşında Kıbrıs" Kitabı Çıktı
Ulus Irkad'ın Yazdığı "Gelibolu'dan Stalag'a İki Dünya Savaşında Kıbrıs" Kitabı Çıktı

 Ulus Irkad'ın yeni kitabı "Gelibolu'dan Stalag'a İki Dünya Savaşında Kıbrıs", Khora Yayınları'ndan çıktı. Editörlüğünü Doç. Dr. Şevki Kıralp'ın yaptığı kitapta iki dünya savaşında Kıbrıs’ın ve Kıbrıslıların başından geçenler anlatılıyor ve sözlü anlatılar okuyucuyu alıp onlarca yıl öncesine götürüyor. 250 sayfalık ve dönemin fotoğrafları ile de zenginleştirilen eserde, Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak, esirlerin Mağusa'ya getirilmesi,  Ermeni kampları, İttihat ve Terakki’nin kuruluşu, Türk esirlere yardım ettiği için Girne Kalesi’ne hapsedilen Kaleburnulu Hüseyin Babaliki’nin anıları, Polemitya eğitim kampı, Kliridis’in esaret anıları, İngiliz ordusundan Yunan dağlarındaki partizan savaşına Baflı Ali Adataş’ın öyküsü, inanılması zor trajikomik hikayeler ve daha pek çok ilginç bölüm bulunmakta.

Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla basılan kitap, Khora Kitabevlerinden ve tüm kitapçılardan temin edilebilir.

 

Tanıtım Bülteni:

"Kitapta, İkinci Dünya Savaşı’na katılan Elen ve Türk, kadın ve erkek çok sayıda Kıbrıslının faşistlere ve Nazilere karşı bilfiil mücadele ettiklerine tanıklık edeceksiniz. İttihat ve Terakki’nin kuruluşu ve Kıbrıs’taki örgütlenmesi, Çanakkale Savaşı, Kıbrıs’ta esir tutulan Osmanlı askerleri, Kıbrıslıların İkinci Dünya Savaşı’na katılışı ve savaşta yaşadıkları, Yunanistan’daki Partizan savaşları ve Kıbrıs’ın İtalyan ve Alman uçakları tarafından bombalanışı dâhil olmak üzere, tarihimizin pek çok satır başından kesitler bulacaksınız. Kitapta konu alınan yaşamların bazen esaret altına alınsa da her zaman özgürlüğün ışığını arayan yaşamlar olduğunu göreceksiniz."

 

Künye:

GELİBOLU’DAN STALAG’A İki Dünya Savaşında Kıbrıs, ULUS IRKAD

Khora Kitaplığı: 73, Tarih: 10

Yayına Hazırlayan: Şevki Kıralp

Kapak ve Sayfa Grafik Tasarımı: Ömer Tatlısu 

Düzelti: Mehmet Adaman

Safa Sayısı: 250

Fiyat: 30TL

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