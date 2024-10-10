Ulusal Birlik Partisi 49’uncu yaşını kutluyor

Ulusal Birlik Partisi 49. kuruluş yıl dönümünü 11 Ekim Cuma Günü etkinliklerle kutlayacak.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerle ilgili bilgi verildi.

Kutlamalar kapsamında, 11 Ekim Cuma Günü Saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak.

Ardından da Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarları ziyaret edilecek.

Akşam saat 19.00’da Paradise Park’ta (KT Gazeteciler Birliği Sitesi) Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel’in ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, devleti kuran ve onu yaşatan ruhun siyasallaşmış hali UBP’nin, Kıbrıs Türk Halkı ile bütünleştiği 11 Ekim’de tüm halkı resepsiyona davet etti.