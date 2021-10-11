Ulusal Birlik Partisi bu akşam 46. kuruluş yıldönümü resepsiyonu düzenleniyor

Ulusal Birlik Partisi 46’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla bu akşam resepsiyon düzenliyor.

UBP’den verilen bilgiye göre, resepsiyon, Lefkoşa Elysium Park’ta bu akşam saat 19.00’da yer alacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in tebrikleri ile başlayacak resepsiyon, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun resepsiyonu açışından sonra UBP Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner “Geçmişte izimiz; geleceğe sözümü var” konulu bir konuşma yapacak.

Bu arada, Saner’in daha önce bugün sabah saat 10.00’da yapacağı açıklanan basın toplantısı, Meclis ve hükümet çalışmaları nedeniyle önümüzdeki günlere ertelendi.