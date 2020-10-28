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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner 29 Ekim mesajı yayınladı

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner 29 Ekim mesajı yayınladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Saner, mesajında şunları kaydetti:

“ Kıbrıs Türkleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci yaşına ulaşmasının onur ve gururunu  Anavatan Türkiye ile birlikte yaşamanın coşkusu içerisindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren  uluslara ilham kaynağı  olmuştur.

Büyük Önder Atatürk’ün vizyonu  sayesinde çağdaş bir düşünce yapısı ile kurulan Cumhuriyet, bugün dünyanın en önde gelen Devletleri arasındadır.

Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve  Atatürk ilkelerinin  yılmaz takipçisi olan Kıbrıs Türkü de  O’nun aydınlattığı yolu kendine şiar edinmiş ve varoluş mücadelesini Cumhuriyetle taçlandırmıştır. 

Kimse bizden bu noktadan geri gitmemizi beklemesin.

Kıbrıs Türkü  Büyük  Önder Atatürk’ün “ egemenlik benim karakterimdir” veciz sözlerine bağlı kalarak Devleti’ne, egemenliğine ve özgürlüğüne sonsuza dek sahip çıkıp koruyacaktır.

Kopmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte Cumhuriyetin  97’nci yılı coşkusunu paylaşırken başta Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet’in kuruluşuna katkı koyanları saygı ve minnetle,  aziz şehitlerimizi rahmetle  partimiz ve şahsım adına anar,  Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutlarım.

 

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