Ulusal Birlik Partisi olağanüstü kurultaya gidiyor…

Kurultayda parti Genel başkanlığı için Dursun Oğuz, , Ünal Üstel, Faiz Sucuoğlu ve Nazım Çavuşoğlu Hasan Taçoy olmak üzere 5 aday yarışacak…

Kurultay’da oy verme işlemleri sabah saat 10:00 başlayacak ve saat 20.00’de sona erecek.

Herhangi bir aday ilk turda kullanılan oyların yüzde elliden fazlasını alırsa UBP Genel Başkanı seçilmiş olacak.

Aksi takdirde en fazla oyu alan iki aday arasında bir hafta sonraya denk gelen 7 Kasım Cumartesi günü Genel Başkanlık için ikinci tur oylama yapılacak.

Kurultayın televizyon kanallarından canlı yayınlanması için gereken tedbirler Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nce alındı.

GÜNEŞ TV Türksat uydusu ile internet üzerinden Kurultay’ın açılışını, sayımı ve sonucu tümüyle yayınlayacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT’de yayınlanan “Haber Masası”nda kurultay sürecini değerlendirdi. Genel Başkanı Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından partinin şu an için 20 milletvekili kaldığını dile getiren Saner, vekillerin de hepsinin genel başkanlık yapacak düzeyde olduklarını söyledi.

“Ancak bu tip kurultaylarda her ne kadar herkesin demokratik olarak bu yarışlara katılma hakkı olduğu gibi, partinin birlik ve bütünlüğü için de bir iki aday üzerinde ya da 3 aday üzerinde uzlaşı sağlayıp bu kurultaya sürecini atlatabilirdik diye düşünüyorum. Seçimde yarışacak 5 adayın da UBP’yi daha ileriye götürmek için çalışacağına yürekten inanmaktayım. Yarınki kurultayın da öncelikle ülkeye daha sonra da partiye hayırlı olmasını diledi.”

Saner, kurultay hazırlıklarının bir aksilik olmaması durumunda akşam saatlerinde tamamlanacağını kaydederek, UBP gibi büyük bir partinin bu hazırlıkları bir haftaya sığdırmasının çok kolay olmadığını ancak, büyük bir demokrasi şöleni havasında geçecek olan kurultayı da en az hatayla tamamlamak istediklerini söyledi.

Saner, seçime katılacak adaylarla varılan konsensüs gereği hiçbir adayın konuşma yapmayacağını vurgulayarak, tek konuşmacının genel başkanlığa vekalet etmesinden dolayı kendisi olacağını söyledi. Konuşmanın ardından oylama geçileceğini belirten Saner, oy kullanma işleminin ise akşam saat 20.00 gibi tamamlanacağını kaydetti. Saner, pandemi koşulları yüzünden elektronik oylama yapılabilmesi için tüm hazırlıkların da tamamlandığını ancak, birkaç adayın bu konuda tereddütleri olmasından dolayı oylamanın eski sistemle yapılacağını vurguladı.

Ersan Saner, UBP’nin Genel Başkanının aslında ülkenin başbakanı olacağını da vurguladı. UBP’nin Genel Başkanının aslında ülkenin başbakanı olacağını da vurgulayan Saner, “Aslında biz bir genel başkan değil bir başbakan seçeceğiz yarınki kurultayda, bu bağlamda da bakıldığında UBP’nin sorumluluğu çok büyük” dedi.

Kurultay sonrasında hükümet kurma çalışmalarına da değinen Saner, UBP’nin 20 milletvekiline sahip olmasından dolayı tek başına bir hükümet kuramayacağını ve mutlaka bir koalisyon hükümeti kurmak için çalışacağını söyledi. Saner, tüm yolların denenip başarı sağlanamaması halinde ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurabileceğine inandığı bir başka partinin liderine de hükümeti kurma görevi verebileceğini kaydetti.

Ersan Saner, “Biz parti olarak hükümet kurma çalışmalarında tüm şartları zorlayarak yapacağımız çalışmaların sonuç vermemesi halinde erken seçime gitmekten de çekinmeyeceğimizi çok net ifade etmek isterim” dedi.