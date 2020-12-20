Ulusal Birlik Partisi Olağanüstü Kurultay’ı bugün yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlık seçiminin gerçekleştirileceği Olağanüstü Kurultayı bugün yapılıyor.
Kurultayda başkanlık için tek aday Başkan Vekili Başbakan Ersan Saner.
Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa Elysium Park Salonu’nda yer alacak olağanüstü kurultayı saat 12.00’de başlayacak.
Parti Başkanının seçileceği Kurultayda tek aday, UBP Başkan Vekili, Başbakan Ersan Saner olacak. Kurultay’da, Covid-19 önlemleri uygulanacak.
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