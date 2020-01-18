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Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Cumhurbaşkanı adayını bugün açıklayacak

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Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi bugün Cumhurbaşkanı adayını saptamak üzere toplanacak.
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Cumhurbaşkanı adayını bugün açıklayacak

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi bugün saat 14.00’te UBP’nin Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayını saptamak üzere toplanacak.

UBP Genel Sekreterliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ulusal Birlik Partisi kökleri tarihin derinliklerinde olan Kıbrıs Türk Halkı’nın özü, sözü, merkezde, demokratik bir kitle partisidir.

Milletimizin, KKTC Devleti ile Halkımızın hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi, huzur ve güvenliğimizin sağlanması, halkımızın refahının artırılması, Kıbrıs konusunun halkımızın istediği sonuca ulaştırılması UBP için esastır.

UBP’nin kararları tarihsel deneyimlerimizin ışığında, halkımızın sesine kulak verilerek, parti tabanımızın yönlendirmeleri doğrultusunda yetkili kurullarımızca alınır.

UBP Tüzüğü, partinin Cumhurbaşkanı adayını saptama görevini Parti Meclisimize vermiştir.

UBP Parti Meclisi bu bağlamdaki görevini yapmak üzere bugün saat 14.00’te toplantıya çağrılmıştır.

Toplantı, partimizin Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki tarihi merkez binamızda gerçekleştirilecektir.

Kamuoyumuza ve tüm Parti Meclisi üyelerimize saygıyla duyurulur.”

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