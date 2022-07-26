Ulusal Birlik Partisi’nde Genel Sekreter Yardımcıları atandı.
Milletvekilliği seçimlerinden sonra oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu ile bir süredir boş olan Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu tarafından atandı. Yardımcılar şu isimlerden oluşuyor; İsmail Kofalı, Hakan Denizalp, Ali Kandulu, Salahi Serakıncı oldu.
UBP’ de Genel Sekreter Yardımcılarının görev dağılımı şu şekilde oluşuyor;
1. Ekonomi ve İlgili Sektörler,
2. Örgütlenme
3. Kadın, Gençlik ve Çocuk Politikaları,
4. İdari ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı
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