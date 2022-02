Ulusal Konsey Toplantısının Günü Değişti

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’le biraraya geldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’le biraraya gelerek, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) adı altında sunduğu önerileri görüştüğünü yazdılar.

Gazete, Rum hükümetinin, gündeme getirdiği GYÖ’lerin Türk tarafınca kamuoyu açıklamalarıyla reddedilmiş olmasını dikkate almayarak “sözlerin arkasına baktığını ve olumlu göstergeler gördüğünü” iddia etti.

Adada iki taraf arasında bir görüşmenin başlamasını hedefleyen Rum hükümetinin muhataplarına, önerilerinin “kabul et veya reddet” şeklinde olmadığı ve müzakere yoluyla tüm tarafların faydasına olacak anlaşmalara varılabileceği mesajını verdiğini belirten gazete, dünkü Kasulidis-Borrell görüşmesine geniş yer verdi.

Habere göre Kasulidis dünkü görüşmede, Kıbrıs Rum tarafının önerdiği GYÖ paketi hakkında Borrell’e bilgi aktarırken, GYÖ’lerin hayata geçirilmesinin tüm ilgili taraflar için olumlu olacağı ve sadece Kıbrıs sorunu değil AB-Türkiye ilişkilerindeki ortamı da iyileştireceği iddiasını dile getirdi.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre, Kasulidis’in görüşmede, GYÖ’ler sayesinde Türkiye’nin Ankara Protokolünü uygulayabileceğini, Mağusa limanı ile “Timbu” (Ercan) Havaalanının açılmasıyla birlikte Türk havaalanları ve limanlarının da Güney Kıbrıs’tan gelecek uçak ve gemilere açılabileceğini belirterek böyle bir gelişmenin AB’yle gümrük birliğinde de hareketlenmeye sebep olacak olması bakımından Türkiye için de çok faydalı bir gelişme olacağını öne sürdü.

Kasulidis’in ayrıca, bu önerilerin “kabul et veya reddet” şeklinde olmadığını, her iki tarafın da niyetinin doğrulanması durumunda görüşülmeye açık oldukları ilettiğini yazan gazete, bu yaklaşımın AB ve Borrell tarafından olumlu karşılandığını savundu.

Habere göre Borrell, öneriyi Türk tarafına iletmeye hazır olduğunu dile getirirken Rum tarafının bu girişiminin diğer ortaklar tarafından da “tanınacağına” emin olduğunu ifade etti.

Gazete, Kasulidis’in akşamüzeri gerçekleştirdiği diğer temasların da tam da bu çerçevede yer aldığını belirterek, Kasulidis’in İtalya ve Almanya dışişleri bakanlarıyla da temasta bulunduğunu aktardı.

Habere göre Kasulidis, GYÖ’ler konusunda Alman ve İtalyan mevkidaşlarının desteğini talep etti.



ULUSAL KONSEY’İN TARİHİ DEĞİŞTİ

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arabistan ziyareti sebebiyle Ulusal Konsey toplantısının 3 Mart tarihine alındığını yazdı.

Anastasiadis daha önce toplantının 1 Mart tarihinde yapılacağını duyurmuştu.