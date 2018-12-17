Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı

Seçici kurulun 25 Ekim 2018 tarihinde yaptığı oylamada ilk üç logo belirlenerek, derecelendirme için halkoylamasına çıkıldı. 1-8 Kasım tarihleri arasında TDKB web sayfasında halk oylamasına sunulan logolarla ilgili derecelendirme yapılarak, sonuçlar elde edildi.
Ödül töreni düzenlenecek
Yarışmada dereceye girenler ödüllerini, 18 Aralık 2018 tarihinde (yarın), saat 15.30’da bakanlıkta düzenlenecek Ödül Töreni’nde alacak.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Organik Tarım Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, yerel organik ürünlerin belirleyiciliğini sağlayacak ve “organik” ibaresinin tanımını yansıtacak görünümde, ülkenin ürün kimliğini vurgulayıcı, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkan sağlayacak şekilde özgün bir logonun tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesi için yarışma düzenlemişti.
Dereceye giren logolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://tarim.gov.ct.tr/tr-tr/HABERLER/ArtMID/32324/ArticleID/57962/ULUSAL-ORGAN%C4%B0K-LOGO-YARI%C5%9EMASI-SONU199LANDI
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