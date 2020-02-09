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“Ulusal somut olmayan kültür mirası listesine 6 yeni kayıt”

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Güney Kıbrıs’ın “Ulusal Somut Olmayan Kültür Mirası” listesine, aralarında Kiracıköy (Athienu) bölgesinde yapılan “hırsız kebabının” (kleftiko) da bulunduğu 6 yeni ürün kaydı yapıldığı haber verildi.
“Ulusal somut olmayan kültür mirası listesine 6 yeni kayıt”

Alithia gazetesi ilgili açıklamanın “Kıbrıs UNESCO Ulusal Komitesi” ile Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığının kültür hizmetleri tarafından yapıldığını belirttiği açıklamasında, bunun 2019 yılında yapılan başvuruları inceleyen “Somut Olmayan Kültürel Miras Özel Komitesi”nin kararı olduğunu belirtti.

Gazete yeni kayıtların “Kıbrıs sesleri; zeytin yetiştiriciliği-yan ürünleri, kullanım alanları; Kıbrıs’ın süt kültürü; Kıbrıs’ın geleneksel hırsız kebabı; Baf’a bağlı Liso ve çevre bölgede yapılan bir tür inciri köfteri le Dipkarpaz’ın geleneksel unlu mamulleri ve hamur işleri” olduğunu ekledi.

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