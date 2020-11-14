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Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı

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 Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi, çok zor şartlar altında, “Rum-Yunan ikilisinin Enosis  ve Megali İdea emellerine, adayı Elen yapma hedefine karşı kahramanca direnen Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı”nı kutladı.
Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı

 Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi, çok zor şartlar altında, “Rum-Yunan ikilisinin Enosis  ve Megali İdea emellerine, adayı Elen yapma hedefine karşı kahramanca direnen Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı”nı kutladı.

Konsey Başkanı Hüseyin Macit Yusuf mesajında, KKTC'nin kuruluşunun kolay olmadığını vurgulayarak, “Yoktan var ettiğimiz Cumhuriyet'imize sonuna kadar sahip çıkacağımız ve ilelebet yaşatılması,kalkınması ve tanınması için elimizden geleni yapacağımız bilinmelidir.

Devletimizi ortadan kaldırarak bizi ozmosis yolu ile yok etmeyi planlayan Rum-Yunan ikilisi ile içimize nifak sokarak yalan vaatlerle bizleri bölüp parçalamayı tasarlayan emperyalizme karşı mücadelemiz devam edecektir.” dedi.

Yusuf, özetle şunları kaydetti:

“37. Kuruluş Yıldönümü'nü gurur ve onurla kutladığımız Cumhuriyet'imizin gücüne güç katmak için birlik,beraberlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.

KKTC'nin temellerine dinamit koyarak Devletimizi yıkmak isteyen şer odakları bu amaçlarına erişemeyeceklerini bilmelidir… Kıbrıs Türkü bu olumsuz tutum karşısında bağımsızlığına,egemenliğine ve zor kazandığı özgürlüğüne sahip çıkarak devletimiz KKTC'ye dört elle sarılmalıdır…

Rum tarafının Kıbrıs'ın doğal kaynaklarının tek sahibi ve tek egemen gücü olduğu iddiasıyla,tek taraflı kararlarla yürüttüğü enerji siyasetinde  diretmesi kesinlikle kabul edilemez. Anavatan Türkiye'nin bölgemizdeki varlığı tamamen Kıbrıs Türklerinin talebiyle ve haklarını korumak için olup,uluslararası hukuk ve anlaşmalara uygundur. Kıbrıs,Akdeniz ve Mavi Vatan’daki tüm haklarımız sonuna kadar korunacak, kollanacaktır.

Bu mutlu günü bize bahşeden mukavemetçi Kıbrıs Türkü’ne, Anavatan Türkiye'deki kardeşlerimize, aziz şehitlerimize, gazilerimize, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine,Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına,başta devletimizin Kurucusu Cumhurbaşkanı ebedi liderimiz rahmetli Rauf Denktaş ve Varoluş Mücadelemizin Lideri rahmetli Dr.Fazıl Küçük olmak üzere tüm Devlet yöneticilerimize,son dönemde Kıbrıs Türk halkının haklarına sahip çıkan siyasetiyle Anavatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşlarına şükran ve minnetlerimi sunarım.”

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