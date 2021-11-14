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Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi'nin Cumhuriyet Bayramı Mesajı

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Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi'nin Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi'nin Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Cumhuriyetin gücüne güç katmak için birlik, beraberlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yusuf, yayımladığı 15 Kasım mesajında “Cumhuriyet'imize sonuna kadar sahip çıkacağımız ve ilelebet yaşatılması, kalkınması ve tanınması için elimizden geleni yapacağımız bilinmelidir” dedi.

Rum tarafının olumsuz ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle Kıbrıs sorununa çözüm bulunamadığını belirten Yusuf ayrıca, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’in davetiyle liderlerin gerçekleştirdiği görüşmede ortak zemin bulunmadığının bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Yusuf, “Kıbrıs Türk halkının 18 Ekim 2020 cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu ‘eşit egemenlik temelinde iki devlete dayalı çözüm’ modelini yok sayarak, görmezden gelerek müzakereleri yeniden kaldığı yerden başlatma girişimleri sonuçsuz kalacaktır” dedi.

Yusuf ayrıca, “KKTC’yi tanımaya hazır başta Abhazya Cumhuriyeti, Mali, Venezuela, İran İslam Cumhuriyeti vs. gibi ülkeler ile sıcak temasların sürdürülmesinin” şart olduğunu ifade etti.

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