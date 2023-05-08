KKTC’nin önde gelen süt ürünleri üretim ve sanayi kuruluşlarından biri olan Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.'in (Koop Süt) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Salih Uluşan, Koop Üretim Tesisleri’nde denetimlere başladı.

Koop Süt’ün geçtiğimiz yıllarda gerek üretim, gerekse pazar payında ciddi gerilemeler yaşandığını dile getiren Uluşan, şu an pazarın sadece %3’üne sahip olan işletmenin artık hedef büyütme, gelişme ve teknolojik yenilenme sürecine başlanmasının gerektiğine dikkat çekti.

Sorumlulukları dahilinde gerek ürün çeşitliliği, gerekse de yerel pazar hedeflerinin dışında, ihracattada ciddi adımlar atılması için çalışmalar başlatacağının altını çizen Uluşan, devlet kurumlarının bu denli rekabetçi ortamda, daha kurumsal ve girişimci işletmeler şeklinde pazar paylarını korumaları gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Uluşan, açıklamalarında; “Gördüğüm yıllar içerisinde bir yok oluşa terkedilen kooperatiflerin yeniden toplumumuzun kuruluş nedenlerine bağlı güncel hizmet ağına dahil edilmesi, halkımızın yeniden üretime teşvik edilmesinin önünün açılması gerekmektedir. Teknolojik alt yapı ve gelişim programına, önceki yönetimin de Başbakan Ünal Üstel’e sunmuş olduğu yatırım zorunluluğu gerektiren bütçe kullanımı için, görüşmeleri yeniden başlatacağız. Demokrat Parti gücüyle, halkımızla el ele başaracağız. Tesislerin hijyen ve moderinazasyon süreci üzerinde hassasiyetle duruyoruz.” ifadelerini kullandı.