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Uluslararası Af Örgütü: "Barbaros Şansal’ı serbest bırakın"

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Uluslararası Af Örgütü: "Barbaros Şansal’ı serbest bırakın"
Uluslararası Af Örgütü, yılbaşı akşamı ülkemizde yayınladığı video sebebiyle tutuklanan Barbaros Şansal’ın serbest kalması ve Şansal’a havalimanında saldıranların yargılanması talebiyle kampanya başlattı.

Şansal, Kıbrıs’tayken sosyal medya hesabından yayınladığı videonun ardından hedef haline getirilip sınırdışı edilerek gönderildiği İstanbul’da havalimanında saldırıya uğramıştı.

Henüz uçaktan inerken önüne birtakım sivil kişilerin geldiği Şansal, aralarında Türk Hava Yolları yer hizmetleri görevlilerinin de (TGS) olduğu bir grup tarafından linç girişimine maruz kalmıştı. Ünlü moda tasarımcısı ardından gözaltına alınmış, sonra da ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanmıştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Şansal’a saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldığını ve 12 TGS personelinin ifadesinin alındığını bildirilmişti.

TGS görevlilerinden biri ‘milli duygulara sığınmış’, saldırıya ilişkin, “Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık” diye ifade vermişti.

Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç, Silivri Cezaevi’de tutulan müvekkilinin tehdit altında olduğunu düşündüğü için tek kişilik yerde kalmak istediğini belirterek, “Daha koğuşu belli değil. Can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Gelişim onu gösteriyor” demişti.

‘Paylaşımlar ifade özgürlüğü hakkı kapsamındadır’

Uluslararası Af Örgütü’nün kampanya metninde, Türkiye yetkilileri, Barbaros Şansal’ı derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya ve kendisine yönelik suçlamaları düşürmeye ve Şansal’ın maruz kaldığı saldırıya yönelik cezai kovuşturma başlatmaya çağrılıyor.

Metinde, Barbaros Şansal’ın sosyal medyada paylaştığı video mesaj ve tweet nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinde yer alan ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan yargılanacağı hatırlatılarak, bu tür paylaşımların ‘ifade özgürlüğü hakkı’ kapsamında koruma altında olduğu ve cezai kovuşturmaya tabi tutulmaması gerektiğini vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü bu bağlamda TCK 216’nın değiştirilmesini ve ifade özgürlüğü hakkında getirilebilecek kısıtlamaları aşan 2. ve 3. paragraflarının kaldırılması çağrısında bulundu.

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