  • BIST 1.851,38
  • Altın 871.275
  • Dolar 14.0775
  • Euro 15.8031
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya Müdahalesinde 'İnsan Hakları' Vurgusu Yaptı

» »
Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından uluslararası insan hakları hukuku ve insancıl hukuka eksiksiz saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya Müdahalesinde 'İnsan Hakları' Vurgusu Yaptı

İngiltere merkezli örgüt, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'ın konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

Callamard, açıklamasında, "En büyük korkumuz gerçek oldu. Haftalardır tırmanan gerilimin ardından Rusya'nın insan hayatı ve insan hakları açısından en korkunç sonuçlara yol açabilecek işgali başladı." ifadesini kullandı.

"Sivillerin hayatı, evleri ve sivil altyapı korunmalı"

Ukrayna'nın askeri üslerine bomba ve füzelerin yağdığını, Rus ordusunun gelişigüzel silahlar kullandığına ilişkin ilk haberlerin gelmeye başladığını aktaran Callamard şunları kaydetti:

"Uluslararası Af Örgütü, bir kez daha tüm tarafları uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırmaktadır. Sivillerin hayatı, evleri ve sivil altyapı korunmalıdır. Gelişigüzel saldırılar yapılmamalı ve misket bombaları gibi yasaklı silahlar kullanılmamalıdır. Ayrıca, insani yardım örgütlerinin çatışmalardan etkilenen sivillere erişimine izin verilmesi ve erişimin kolaylaştırılması çağrımızı da yineliyoruz. Uluslararası Af Örgütü, tüm tarafların işleyebileceği uluslararası hukuk ihlallerini ortaya çıkarmak için durumu yakından izleyecek."

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından Batı yanlısı bir hükumet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de normalleşme başlıyor: Tepki geldi22 Şubat 2022 Salı 11:38
  • Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı22 Şubat 2022 Salı 10:01
  • İngiltere'de Kısıtlamalar Kalktı21 Şubat 2022 Pazartesi 19:01
  • İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'yı İşgal Planı Çoktan Başladı21 Şubat 2022 Pazartesi 18:18
  • İngiltere'de Olağanüstü Kazı21 Şubat 2022 Pazartesi 00:15
  • Kraliçe Coronaya Yakalandı20 Şubat 2022 Pazar 21:00
  • İngiltere'de Evden Çalışma Norm Haline Geliyor20 Şubat 2022 Pazar 18:39
  • Ukrayna krizi: İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlandığını söyledi20 Şubat 2022 Pazar 15:42
  • Johnson: Rusya 1945'ten Bu Yana Avrupa'daki En Büyük Savaşı Planlıyor20 Şubat 2022 Pazar 12:16
  • İngilitere Başbakanı Johnson: Putin'in Niyetini Tam Olarak Bilmiyoruz Fakat Alametler Korkunç19 Şubat 2022 Cumartesi 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti