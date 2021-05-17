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Uluslararası Af Örgütü: Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçlarıdır

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Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölü sayısının artmasından "derinden endişe" duyduklarını belirterek, sivillere yönelik doğrudan saldırıların "savaş suçu" olduğunu bildirdi.
Uluslararası Af Örgütü: Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçlarıdır

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, "55'i çocuk 188 kişinin öldüğü Gazze'de artan ölü sayısı konusunda derin endişe duyuyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in cumartesi günü 2 kadın ve 8 çocuğun ölümüne yol açan Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı araştırmalı. Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçlarıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırılarda Şati Mülteci Kampı'nda bayramlaşmak için akrabasının evine giden Ebu Hatab ve El-Hadidi ailelerinden 2'si kadın 8'i çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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