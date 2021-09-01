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Uluslararası Af Örgütü’nden ABD’ye Afganistan suçlaması

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ABD’nin pazar günü bomba yüklü olduğu iddia edilen bir araca düzenlediği hava saldırısının aynı aileden 6’sı çocuk, 9 sivilin ölümüne neden olduğuna dair haberler uluslararası basında yer almıştı.
Uluslararası Af Örgütü’nden ABD’ye Afganistan suçlaması

ABD’nin pazar günü bomba yüklü olduğu iddia edilen bir araca düzenlediği hava saldırısının aynı aileden 6’sı çocuk, 9 sivilin ölümüne neden olduğuna dair haberler uluslararası basında yer almıştı.

Kabil’de, sivillerin yaşadığı bir mahallede, aralarında iki yaşındaki çocukların da yer aldığı dokuz sivilin öldürülmesinden ABD’nin sorumlu olduğuna ilişkin haberler üzerine bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi Direktörü Paul O’Brien şunları söyledi: “Bugün Afganistan’da hava saldırılarından hayatta kalanlar, sevdiklerini kaybetmenin verdiği akıl almaz ıstırapla uyandılar. Hava saldırılarını gerçekleştirenlerden hiçbir şekilde hesap sorulmuyor. ABD yıllardır Afganistan, Pakistan, Suriye ve Somali’de sözde ‘terörle mücadele’ kisvesi altında sivilleri öldürüyor ve buna karşılık cezasız kalıyor. ABD, öldürülenlerin ailelerine karşı ölenlerin isimlerini açıklamak, yaptıklarını kabul etmek, soruşturmak ve onarım sağlamakla yükümlüdür.”

ABD 20 YIL BOYUNCA HAVA SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRDİ

O’Brien  “ABD, 20 yıldır Afganistan’da ve diğer ülkelerde kaç sivilin ABD’nin eylemleri sonucunda öldürüldüğüne dair kamuoyuna hesap vermeksizin hava saldırıları gerçekleştirmektedir. Biden yönetiminin hava saldırılarını bu sır perdesi arkasında devam ettirmesi akla mantığa sığmıyor. Bu hava saldırısı, Biden yönetiminin sivillerin korunmasına öncelik vermeyen ‘ufuk ötesi’ bir terörle mücadele programı izlemesi halinde, ABD’nin gelecekte Afganistan’da neler yapacağına dair bir işarettir” dedi.

O’Brien sözlerini şöyle sonlandırdı: “Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi, Pazar günü gerçekleştirilen hava saldırısına yönelik güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yapılması; ABD’nin on yıllardır süregelen askeri operasyonlarının yol açtığı sivil kayıplar için tazminat, onarım ve rehabilitasyonu da içeren çözüm yolları sağlanması ve Biden yönetiminin silahlı çatışmalar dışındaki saldırılarla ilgili bir politika üzerinde çalıştığı bildirilen bir dönemde ABD’nin uluslararası hukuka uyması için çağrı yapmaktadır.”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD güçlerinin Kabil’de düzenlediği saldırıda aynı aileden 6’sı çocuk, 9 sivilin öldürüldüğüne ilişkin haberleri reddetmediklerini ve durumu değerlendirdiklerini söylemişti.

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