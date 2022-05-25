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Uluslararası Af Örgütü’nden korkunç Çin iddiası: Gizlice infaz ediliyorlar

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Uluslararası Af Örgütü, Çin'in ölüm cezasının uygulanmasında dünyaya öncülük ettiğini ve ölüm arabaları ve zehirli iğneler kullanarak gizlice binlerce infaz gerçekleştirdiğini iddia eden bir rapor yayınladı.
Uluslararası Af Örgütü’nden korkunç Çin iddiası: Gizlice infaz ediliyorlar

Uluslararası Af Örgütü, “Ölüm Cümleleri ve İnfaz 2021” başlıklı yeni bir rapor yayınladı. Raporda,  küresel bazda kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi ve ülkelere göre suçları infaz oranları ele alındı.

Raporda, 2021 yılında suçluların infaz oranının yüzde 20 arttığı belirtilirken, bu durumun en çok da Çin’de rastlandığına vurgu yapıldı. Çin’in kendi vatandaşlarından en az 1000’ini gizlice infaz ettiği ve bu kişilerle ilgili tüm detayları gizlediği iddia edildi.

Aynı zamanda 2020-2021 yıllarını arasındaki dönemi kapsayan raporda, infazların çoğunu uluslararası uyuşturucu kaçakçılarını kapsadığı vurgulandı.

Af Örgütü, mobil ölüm kamyonlarının 2003’ten bu yana mahkumların cezaevine nakledilmesine gerek kalmadan infaz edilmelerine olanak sağladığını da öne sürdü.

Uluslararası Af Örgütü’nün Çin araştırmacısı Kai Ong, “Yakın gelecekte yeni ölüm cezalarının ve infazların sayısını önemli ölçüde düşmesi olası değil” diye konuştu.Ülkedeki hükümlülerin ölüm vagonlarına tıkılıp, Death Row’a götürüldüğü öne sürülürken, bu kişilerin organlarının toplanarak bilimsel deneyler için kullanıldığı da iddia edildi.

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