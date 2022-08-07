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Uluslararası Af Örgütü’nden Ukrayna özrü

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Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'nın savaş taktiklerinin sivilleri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini ileri süren raporu nedeniyle özür diledi.
Uluslararası Af Örgütü’nden Ukrayna özrü

Uluslararası Af Örgütü, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın savaş taktiklerinin sivilleri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini ileri süren bir rapor yayınlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından “sahte” ve “propaganda” olarak nitelendirdiği rapor hakkında Uluslararası Af Örgütü'nden özür geldi.

Örgüt açıklamasında, “Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna ordusunun savaş taktiklerine ilişkin basın açıklamamızın yol açtığı sıkıntı ve öfkeden derin üzüntü duymaktadır. Uluslararası Af Örgütü’nün bu ve herhangi bir çatışmadaki önceliği, sivillerin korunmasını sağlamaktır. Gerçekten de, bu son araştırmayı yayınlarken tek hedefimiz buydu. Bulgularımızın tamamen arkasında dururken, neden olduğumuz acı için üzgünüz” ifadelerine yer verildi.

“BELGELEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEY RUS İHLALLERİNİ HAKLI ÇIKARMAZ”

Örgüt, ziyaret ettiği 19 kasaba ve köydeki sivil konutların yanında Ukrayna güçlerinin bulduğunu ve söz konusu sivillerin Rus ateşi riskiyle karşı karşıya kaldığını yineleyerek, “Bu, Uluslararası Af Örgütü’nün Rus kuvvetleri tarafından işlenen ihlallerden Ukrayna güçlerini sorumlu tuttuğu veya Ukrayna ordusunun ülkenin başka yerlerinde yeterli önlemleri almadığı anlamına gelmez. Çok açık olmalıyız. Ukrayna kuvvetlerinin yaptığını belgelediğimiz hiçbir şey Rus ihlallerini haklı çıkarmaz” açıklamasında bulundu.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ’NÜN RAPORU

Uluslararası Af Örgütü geçtiğimiz perşembe günü yayınladığı raporda, Ukrayna ordusunun sivil yerleşim yerlerini askeri tesislere dönüştürdüğünü ve bu tesislere okulların ve hastanelerin de dahil olduğunu ifade etmiş, yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde Ukrayna'nın üsler kurduğunu ve bu alanlara silah sistemleri yerleştirdiğini belirtmişti. Tüm bu yapılanların uluslararası hukuku ihlal ettiği aktarılan raporda, Rusya’nın sivil yerleşim bölgesinde askeri üsleri hedef aldığı aktarılarak, saldırılarda sivillerin öldüğü ve altyapının yok edildiğine dikkat çekilmişti.

ZELENSKİY RAPORU KINAMIŞTI

Söz konusu raporu “sahte” ve “propaganda” olarak nitelendiren Zelenskiy, Af Örgütü'nü “sorumluluğu saldırgandan kurbana kaydırmaya çalışmakla” suçlamıştı. Zelenskiy, Af Örgütü'nün Rusya'ya atıfta bulunarak, “terör devletini affetmeye” çalıştığını ifade ederek, “Rusya’yı affeden ve teröristlerin bazı saldırılarının güya haklı veya anlaşılır olduğu böyle bir bilgi ortamını yapay olarak oluşturan herkes, bunu yaparken teröristlere yardım ettiklerini anlamalıdır. Ve eğer bu tür manipülatif raporlar varsa, o zaman teröristlerin teröristlere yardım ettiğini anlamamız gerekir. İnsanların öldürülmesinin sorumluluğunu onlarla paylaşıyorsun” demişti. Zelenskiy, “Ukrayna’ya yönelik herhangi bir Rus saldırısını haklı kılacak hiçbir koşul yok ve varsayımsal olarak bile olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

UKRAYNA TEMSİLCİSİ İSTİFA ETTİ

Uluslararası Af Örgütü’nün Ukrayna Temsilcisi Oksana Pokalchuk raporun Rusya için bir propaganda hediyesi olduğunu söyleyerek istifa etmişti. Ukraynalı yetkililer, sivilleri cephe bölgelerinden tahliye etmek için mümkün olan her önlemi aldıklarını belirtirken, Rusya ise, “özel askeri operasyon” olarak tanımladığı saldırılarında sivilleri hedef almadığını öne sürüyor.

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