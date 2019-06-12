. DAÜ, Avrasya Ekonomistler Derneği, Beykent Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen konferans 13 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek. Bu yıl 11.’si gerçekleştirilen söz konusu konferans Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası mali desteği ile gerçekleştiriliyor.

Söz konusu konferans açılışında konuşan Konferans Eş Başkanı Prof. Dr. Selahattin Sarı kongre hakkında bilgiler vererek, bölgedeki ekonomist ve finansçıları bir araya getirmeyi hedefleyerek yola çıkılan konferansın her yıl gelişerek devam ettiğinin altını çizdi. Bu yıl 11.’si gerçekleştirilen konferansta 47 Türkçe, 14 İngilizce, 15 Rusça bildiri sunulacağına dikkat çeken Prof. Dr. Sarı konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar, konferans teması ve sunulan bildirilerin konuları hakkında bilgi verdi ve konferansın uzun zamandır Avrasya ekonomileri alanında çalışan ekonomistler için bir bilimsel iş birliği platformu işlevini yerine getirdiğini belirtti. Prof. Dr. Balcılar verdiği bilgilerin ardından konferansın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Ekonomi BölümBaşkanı Prof. Dr. Jusup Pirimbaev, katılımlarından dolayı herkese hoşgeldiniz dileklerinde bulunarak, konferansın Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı ise gerçekleştirdiği konuşmasında Manas Üniversitesi hakkında bilgiler vererek DAÜ’de bulunmaktan son derece memnun olduğunu dile getirdi.