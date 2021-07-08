Uluslararası Basın Enstitüsü: Adalı Cinayeti soruşturulsun

GazeddaKıbrıs’ın çevirisine göre; Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) çağrı yaparak, gazeteci Kutlu Adalı’nın faili meçhul cinayetleri hakkında öne sürülen iddiaların araştırılmasını talep etti.

Uluslararası Basın Enstitüsü, bugün yayımladığı mesajında, Adalı cinayetiyle ilgili yeni iddiaları soruşturmak maksadıyla Türk makamları ve Kıbrıs Türk toplumunun liderlerine çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Temmuz 1996’da Kıbrıslı Türk gazeteci Kutlu Adalı, evinin önünde silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü. 6 Temmuz 2021’de Adalı’nın öldürülmesinin failleri henüz bulunamadı ve adalete teslim edilemedi.

Öldürüldüğü sırada Yenidüzen gazetesinde çalışan Adalı, tarihi eser kaçakçılığı ve Kıbrıs Türk toplumunun önderliğinde Sivil Savunma Örgütü Müdürlüğü’nün katılımı iddiasıyla ilgili yazılar yazmaktaydı. Türk makamları dava hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütemedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 31 Mart 2005 tarihinde Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak yetkililerin “yeterli ve etkili bir soruşturma yürütmemesi” nedeniyle Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (yaşam hakkı) 2. maddesi uyarınca cezalandırmıştır.

23 Mayıs 2021’de, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, bir YouTube videosunda TC’nin İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar’ın Adalı’nın öldürülmesine karıştığını iddia etti. Peker, videoda Ağar ile bir Ankara otelinde yaptığı görüşmede, kardeşi Atilla Peker’in nihayetinde başkası tarafından gerçekleştirilen cinayeti gerçekleştirmekle görevlendirildiğini söyledi.

Aynı gün Atilla Peker, “ruhsatsız silah taşımak” suçlamasıyla gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Atilla Peker, polis gözetimindeyken, Adalı cinayetiyle ilgili gönüllü ifadelerinin kayıt altına alınmadığını, cinayet için görevlendirildiğini ve başka bir askeri yetkili olan Korkut Eken ile Kıbrıs’a seyahat ettiğini itiraf ettiği bir mektubun Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini belirtti. Mektup, Atilla Peker ve Eken’in Adalı’nın öldürülmesindeki rolüyle ilgili olayları ve somut kanıtları detaylandırdı.

Yeni iddiaların bir sonucu olarak, 27 Mayıs’ta Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilen bir parlamento soruşturması talebinde bulunuldu. Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma çağrısında bulunan benzer bir önerge, TC’de iktidardaki AKP Partisi ve müttefik MHP’nin oy çoğunluğuyla 26 Mayıs’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde reddedildi. Ancak 1 Haziran’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili yeni bir ceza soruşturması başlattı.

Kıbrıs Postası Gazetesi, 4 Haziran’da Adalı ve eşini “hainler ve kötü adamlar” olarak niteleyen ve Adalı ailesine gönderildiği iddia edilen tehdit mektubu yayınladı. İstanbul savcıları, Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili tüm belgelerin kopyalarını talep ettiler.

IPI, Adalı cinayetiyle ilgili yeni iddiaları soruşturmak için Türk makamlarını ve Kıbrıs Türk toplumunun liderlerini göreve çağırmaktadır.