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Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nin 17’ncisi yapılacak

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nin 17’ncisi, 16 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nin 17’ncisi yapılacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nin 17’ncisi, 16 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre Festival, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Rocks Hotel, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla düzenlenecek.

16 Nisan’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan Festival’in açılış konserinde Ali Hoca yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ali Hoca’nın eserlerinden oluşan bir program sunacak. Aynı gece, “Ali Hoca Eserleri” CD’sinin tanıtımı da yapılacak.

Covid–19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyici ile buluşacak olan festival programında 11 farklı konser yer alacak ve tüm konserler saat 20.00’de başlayacak.

80 TL olarak yarından itibaren satışa çıkacak konser biletleri, Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne’deki Deniz Plaza’lardan, Girne’de Deniz Shop’tan, Bellapais Bilet Ofisi’nden ve konser girişinden temin edilebileceği gibi biletfest.com adresinden online olarak da alınabilecek.     

Festival Programı şöyle:                                                                                                            

16 Nisan KKTC CSO Konseri & Ali Hoca Eserleri CD’sinin Tanıtımı

20 Nisan KKTCDOB Konseri / Ali Hoca Kıbrıs Şarkıları Op.77 “Yeniden Doğmak”

23 Nisan Can Sakkaoğlu Piyano Resitali

25 Nisan Gülsin Onay ve Genç Yetenekler İlyun Bürkev – Tuna Bilgin Piyano Resitali

28 Nisan LBO Konseri “Yeşilçam Film Müzikleri” / Şef: Oskay Hoca

30 Nisan Tenor Aykut Yılmaz “Gracias A La Vida” Napoliten Şarkılar / Senay Yılmaz, piyano

7 Mayıs Myrrha Trio & Piyanist Yuliya Starastsenkava Konseri

9 Mayıs Expromte Trio & Bariton Evren Karagöz Konseri

10 Mayıs Mihriban Aviral & Rauf Kasimov “İlkbaharda Tango Caz” Flüt – Piyano Konseri

11 Mayıs Özel Günhanlar Piyano Resitali

13 Mayıs Otello Çoksesli Korosu & LBO Konseri / Şef: Oskay Hoca

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