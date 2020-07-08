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Uluslararası Bilim Diplomasisi İnisiyatifi DSÖ’ye Üyelik İçin Muhtarlarla Toplantılara Başladı

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Uluslararası Bilim Diplomasisi İnisiyatifi DSÖ’ye Üyelik İçin Muhtarlarla Toplantılara Başladı
Uluslararası Bilim Diplomasisi İnisiyatifi DSÖ’ye Üyelik İçin Muhtarlarla Toplantılara Başladı

Uluslararası Bilim Diplomasisi İnisiyatifi, Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne “ortak üye” olması için başlatılan imza kampanyası çerçevesinde planlanan muhtarlar toplantıların ilki Lefkoşa’da yapıldı.

İnisiyatif adına yaptığı yazılı açıklamada Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Kuruluş Anayasasına göre Kıbrıs Türk kesiminin Örgüte asli olmasa dahi “ortak üye” olabileceğine işaret etti.

DSÖ’nün Kuruluş Anayasasının üçüncü bölümünde, “uluslararası ilişki kuramayan bölge veya bölgeler ise "ortak üye" olabileceği, “ortak üyelerin” oy hakkı olmadığı, ancak söz konusu bölgeye 
DSÖ ofisi açılıp sağlık yardı yapılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Hasgüler inançsızlık ve öğrenilmiş çaresizliğin üstesinden Dünya Sağlık Örgütüne üye olarak gelineceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan Küçükkaymaklı muhtarı Ayşe Sütçüoğlu Serhat, Değirmenlik/ Camialtı muhtarı Musa Suiçmez, Karamanzade muhtarı Hüsamettin Çollo , Abdiçavuş muhtarı Osman Yakup MullaHalil , Haspolat muhtarı Asım Egemen , Arabahmet muhtarı Ali Sarı , Akıncılar köyü muhtarı Mustafa Eğmez , Taşkınköy muhtarı Derviş Dizliklioğlu , İplik pazarı muhtarı Mehmet Alisinemoğlu , Akkavuk muhtarı Abdullah Karademir’in  Dünya Sağlık Örgütü kampanyasına tam destek sözü verdiği kaydedildi.

Muhtarlar toplantıları sırasıyla Güzelyurt, Gazimağusa, İskele ve Girne’de de yapılacak

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