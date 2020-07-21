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Uluslararası Bilim Diplomasisi İnisiyatifi Temsilcileri Dsö’ye Üyelik Kampanyası Çerçevesinde Mağusa Muhtarlar Derneği’ni Ziyaret Etti

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Uluslararası Bilim Diplomasisi İnisiyatifi Temsilcileri Dsö’ye Üyelik Kampanyası Çerçevesinde Mağusa Muhtarlar Derneği’ni Ziyaret Etti
Uluslararası Bilim Diplomasisi İnisiyatifi Temsilcileri Dsö’ye Üyelik Kampanyası Çerçevesinde Mağusa Muhtarlar Derneği’ni Ziyaret Etti

Uluslararası Bilim Diplomasisi İnisiyatifi temsilcileri,  Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) “ortak üye” olunması kampanyası çerçevesinde Mağusa Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.

İnisiyatif’den verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Mehmet Hasgüler İnisiyatif adına, görüşmede yaptığı konuşmada, DSÖ’ye ortak üyelik için internet üzerinden (www.change.org) başlatılan kampanyanın son durumu hakkında bilgi verdi.

“TECRİTTEN ARTIK VAZGEÇİLMESİ GEREKİR”

Kıbrıslı Türklerin, DSÖ’ye ortak üyelik için başlatılan kampanyasının hedefinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün Kuzey Kıbrıs’ta büro açması, sağlık elemanlarının gelmesi, sağlık standardının yükseltilmesi olduğunu kaydeden Hasgüler, “Bu yeni dönemde benim kanaatimce insanlığın yüzleşmesi gereken çifte standartlardan bir tanesi de Kıbrıslı Türklere uygulanan bu tecritten artık vazgeçilmesi gerektiğidir" dedi.

Elektronik ortamda başlatılan imza kampanyasına www.change.org adresinden arama bölümüne “Kıbrıslı Türkler” yazılarak ulaşılabiliyor.

Mehmet Hasgüler, DSÖ’nün Kuruluş Anayasasının üçüncü bölümünde, “uluslararası ilişki kuramayan bölge veya bölgelerin ise ‘ortak üye’ olabileceği, “ortak üyelerin” oy hakkı olmadığı, ancak söz konusu bölgeye DSÖ ofisi açılıp sağlık yardımı yapılabileceğinin” kaydedildiğini belirtti.

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