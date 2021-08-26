Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nın yeni adresi Katar olacak

Katar'ın 2023 yılından itibaren Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'na ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Doha Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı (GIMS) ile "Katar Turizm" arasında ortaklık anlaşması imzalandı.

Ortaklık anlaşmasına Katar Turizm Başkanı ve Qatar Airways Group Üst Yöneticisi (CEO) Ekber el-Bakir ile GIMS Daimi Komite Başkanı Maurice Turrettini imza attı.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında Bakir, turizm sektörü ulusal stratejisi ve Katar 2030 Ulusal Vizyonu doğrultusunda, Katar'ı dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bakir, otel ve tesislerin geliştirilmesi, turizm varlıklarının ve zenginliklerinin yenilenmesi için çalışmanın yanı sıra uluslararası seçkin organizasyonlara ev sahipliği yapmanın stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Turrettini ise Katar'da düzenlenecek Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nın yeni formatının belirlenmesinde "Katar Turizm'in" kendilerine duyduğu güvenden gurur duyduklarını kaydetti.

Turrettini, Katar Turizm'le yapılan ortaklığın, yapıcı görüşmeler ve karşılıklı güvenin bir sonucu olduğunu aktardı.

Katar Turizm ile GIMS Daimi Komitesi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, varılan ortaklık sayesinde, uluslararası üne sahip otomobil fuarının Orta Doğu'da düzenlenmesine imkan tanınacağı dile getirildi.

Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nın Katar formatının ilk olarak 2023 yılı sonbaharında gerçekleşmesi ve her 2 yılda bir tekrarlanması planlanıyor.