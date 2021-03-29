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Uluslararası çevrimiçi tasarım sergisine LAÜ’den katılım

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Sergiye LAÜ’den 2 farklı çalışma
Uluslararası çevrimiçi tasarım sergisine LAÜ’den katılım

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz ve LAÜ Grafik Tasarımcısı Gamze Anıl, Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin düzenlediği “İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yıl Dönümünü Kutlama ve Anma” konulu  uluslararası çevrimiçi tasarım sergisine çalışmalarıyla katıldılar.

   Uluslararası serginin KKTC düzenleme kurulunda  da yer alan Atamaz, “Kurtuluş savaşımız ve Cumhuriyet tarihimiz açısından derin anlam ve önem taşıyan İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sergiye Çin’den Macaristan’a, Azerbaycan’dan Polonya’ya kadar, 9 yabancı sanatçı/tasarımcı, KKTC’den ise 5 tasarımcı katılmıştır” dedi.

   Atamaz yaklaşık 75 adet tasarımın sergide yer aldığını belirterek, serginin https://istiklalmarsi100.wixsite.com/sergi adresinde sanal sergilenmeye başladığını ve büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

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