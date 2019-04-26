Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki ilk Mavi Marmara duruşması 1 Mayıs'ta

İsrail güçleri, 31 Mayıs 2010’da, Gazze’ye uygulanan ambargoyu delmek amacıyla yola çıkan Gazze’ye Özgürlük Filosu’na saldırmıştı. Saldırıda, filonun amiral gemisi olan Mavi Marmara yolcusu 10 kişi hayatını kaybetmiş onlarca aktivist de yaralanmıştı.

Mavi Marmara mağdurlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki mücadelesi uzun bir süredir devam ediyor.

Mavi Marmara gemisinin bandırasına sahip Komor Devleti adına 2013’te Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştı. Daha sonra farklı gemilerde bulunan Kamboçya ve Yunanistan vatandaşları da İsrailli yetkililer hakkında şikayetçi oldu.

Savcı yargılamadan kaçınmıştı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı 2014 yılında konuya ilgili bir karar vererek, İsrail’in “kasten öldürme, insan onuruna aykırı davranış ve savaş suçu” işlediğini belirtmiş ve otopsi raporlarına göre en az 5 kişinin bitişik atış mesafesinden vurularak öldürüldüğünü ifade etmişti. Savcı aynı kararda mahkemenin “yoğunluğunu” gerekçe göstererek bu yargılamayı yapamayacağını söylemişti.

Mavi Marmara mağdurlarının avukatları UCM savcılığının bu kararına itiraz etti.

2018’de UCM Ön Yargılama Bürosu, savcının kararının yanlış olduğuna hükmetti ve davanın sonuca bağlanması gerektiğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi İtiraz Bürosu 1 Mayıs’ta Mavi Marmara duruşması yapılmasına karar verdi. Duruşma mahkemenin web sitesinden de yayınlanacak.

Roma Statüsü'ne uygun yargılama yapılmalı

Mavi Marmara Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Gülden Sönmez, mağdurların, bu mahkemenin kuruluş ve işleyiş yasası olan Roma Statüsü'ne uygun olarak İsrail hakkında yargılama yapılmasını beklediklerini söyledi.

ABD ve İsrail’in bu yargılamanın yapılmaması için 2010 yılından bu yana tehdit ve şantaj da dahil birçok yöntem kullandığını söyleyen Sönmez şöyle konuştu:

“Sayın savcıya ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrımız özgürce ve adaletin gereği olarak bu soruşturmayı başlatmasıdır. Unutulmamalıdır ki ICC, gücün hukuku boğma ve sadece kendi tarafına çalıştırma çabası karşısında insanlığın ve mağdurların en kıymetli umududur.”

Türkiye’deki Mavi Marmara davası, Türkiye ile İsrail arasında 2016 yılında yapılan anlaşmanın ardından ortadan kalkmıştı. Yargılamanın yapıldığı İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı düşürdüğü kararında anlaşmayla kovuşturmaya engel şartı getirildiğini belirtmişti.

Ro-Ro gemisi oldu

Gazze’ye uygulanan ambargoyu delmek için 2010’da yola çıkan ancak İsrail saldırısına uğrayan Mavi Marmara ise Ro-Ro gemisi yapıldı. Geminin yolcu salonları söküldü ve kamyonların sığacağı güverteler yapıldı.