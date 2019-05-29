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Uluslararası Deniz Ticaret Odası Başkanı: Türk ambargosunun kaldırılması herkesin faydasınadır

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Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Başkanı Esben Poulsson, Türk ambargosunun kaldırılmasının, herkesin faydasına olacağını söyledi.
Uluslararası Deniz Ticaret Odası Başkanı: Türk ambargosunun kaldırılması herkesin faydasınadır

Alithia gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’taki Denizcilik Odası’nın kuruluşunun 30’uncu yıl dönümü dolayısıyla, yarın yapılacak yıllık genel kurula katılacak olan Poulsson, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) röportaj verdi.

Röportajında, Türkiye’nin Rum gemilerine uyguladığı sınırlamalarla ilgili görüşlerinin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Poulsson, ICS’in siyasi bir kuruluş olmadığını, ancak üyeler talep ettiğinde, serbest ticaret ilkelerini korumak adına BM ile temasa geçip uzun zamandan beri var olan bu ticari sınırlamaya çözüm getirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Habere göre Poulsson, ambargonun kaldırılmasının hem Türkiye’nin, hem Kıbrıs’ın, hem de genel olarak uluslararası ticaretin faydasına olacağına işaret etti.

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