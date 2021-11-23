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Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

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Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu.
Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu.

 Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu.

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sanal olarak düzenlenen Uluslararası Emmy Ödüllerinin sunuculuğunu bu sene Nijerya asıllı Amerikalı oyuncu Ynonne Orji üstlendi.

En İyi Sanat Programı dalında ödülü Gregory Monro tarafından yönetilen, “Kubrick by Kubrick” adlı Fransız yapımı belgesel kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü “Adult Material” adlı dizideki rolüyle İngiliz oyuncu Hayley Squires, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise “Des” dizisinde bir seri katili canlandıran İngiliz David Tennant aldı.

En İyi Komedi dalında ödül, Türkiye’ye de uyarlanan Fransız dizisi "Menajerimi Ara" (Dix Pour Cent) dizisine, drama dalında ise İsrail yapımı “Tahran” adlı diziye verildi.

En iyi belgesel ödülünü üç yaşında kanserden ölmek üzere olan çocuklarının bedenini, gelecekte hastalığa çare bulunacağı umuduyla kriyoniks yöntemiyle dondurarak saklayan Taylandlı bir çiftin hikayesini anlatan “Kriyoniks: İkinci Yaşam Umudu” (Hope Frozen: A Quest to Live Twice) adlı Netflix yapımı kazandı.

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