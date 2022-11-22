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Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

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Emmy Ödülleri'nde Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla tüm Rus yapımı programlar değerlendirilme dışında tutuldu.
Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta sahiplerini buldu.

New York Hilton Midtown Otelde düzenlenen ve sunuculuğunu Penn Jilette'nin yaptığı 50. Uluslararası Emmy Ödülleri gecesinde 23 ülkeden 15 kategoride 60 yapım temsil edildi.
Galada konuşan Uluslararası Akademi Başkanı ve CEO’su Bruce Paisner, “Bu yıl 50’ncisi düzenlenen bu gecede özellikle sevindirici olan şey, dünya çapında dünya standartlarında televizyon programları ve şahsiyetler üreten ve Emmy ödülü kazanan ülkelerin sayısını görmektir” dedi.

En İyi Sanat Programı dalında ödülü James Rogan’ın yönettiği “Freddie Mercury: The Final Act” adlı İngiltere yapımı belgesel kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü “Le Bal des Folles” (The Mad Women's Ball) adlı filmdeki rolüyle Fransız oyuncu Lou de Laage, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise “Irvine Welsh's Crime” dizisinde bir dedektifi canlandıran İskoç doğumlu İngiliz oyuncu Dougray Scott aldı.

En İyi Komedi dalında ödülüne İngiliz dizisi “Sex Education”, drama dalında ise yine İngiliz yapımı “Vigil” adlı dizi layık görüldü.

En iyi belgesel ödülünü Anne Poiret’in yönettiği “Les Damnés de la Guerre” (Iraq's Lost Generation) adlı Fransız yapımı kazanırken spor belgeseli dalında ise yönetmenliğini Barbie MacLaurin'in yaptığı, yarış pilotu Michèle Mouton’un hayatını anlatan “Queen Of Speed” adlı İngiliz yapımı kazandı.

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla tüm Rus yapımı programlar değerlendirilme dışında tutuldu. 

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