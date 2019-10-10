Uluslararasi Ex-Libris yarişma jurisi DAÜ’de

Yoğun bir katılımın olduğu yarışmada 30’a yakın farklı ülkeden 100 dolayında sanatçının ex-libris çalışmaları uluslararası juri tarafından değerlendirilecek.

Konunun serbest olduğu ve 4 ödülün verileceği yarışmada birincilik ödüllerinden birisi de “Spirit” özel konusunda verilecek. Ayrıca katılım sertifakalarının da verileceği yarışmada, sergiye değer eserler Silesia Üniversitesi’nin hazırlayıp yayınlayacağı basılı bir katalog ile daha sonra ardışık olarak hem DAÜ’de hem de Silesia Üniversitesi, Katowice, Polonya’da izleyici karşısına çıkacak.

1 Kasım 2019’da Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Sergi Platformu’nda gerçekleştirilecek yarışma değerlendirmesinin jurisinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Belçikalı ünlü santçı ve aynı zamanda DAÜ Rektörlük Sanat Danışmanı Prof. R. Baeyens, Türkiye Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Hasip Pektaş, Silesia Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Krzysztof Marek Bak ve DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu yer alıyor.