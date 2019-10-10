  • BIST 98.932
  • Altın 285,893
  • Dolar 5,8935
  • Euro 6,4989
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Uluslararasi Ex-Libris yarişma jurisi DAÜ’de

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile Polonya’nın Silesia Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Ex-libris Yarışması’nın juri değerlendirmesi 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşiyor.
Uluslararasi Ex-Libris yarişma jurisi DAÜ’de

Yoğun bir katılımın olduğu yarışmada 30’a yakın farklı ülkeden 100 dolayında sanatçının ex-libris çalışmaları uluslararası juri tarafından değerlendirilecek.

 

Konunun serbest olduğu ve 4 ödülün verileceği yarışmada birincilik ödüllerinden birisi de “Spirit” özel konusunda verilecek. Ayrıca katılım sertifakalarının da verileceği yarışmada, sergiye değer eserler Silesia Üniversitesi’nin hazırlayıp yayınlayacağı basılı bir katalog ile daha sonra ardışık olarak hem DAÜ’de hem de Silesia Üniversitesi, Katowice, Polonya’da izleyici karşısına çıkacak.

 

1 Kasım 2019’da Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Sergi Platformu’nda gerçekleştirilecek yarışma değerlendirmesinin jurisinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Belçikalı ünlü santçı ve aynı zamanda DAÜ Rektörlük Sanat Danışmanı Prof. R. Baeyens, Türkiye Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Hasip Pektaş, Silesia Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Krzysztof Marek Bak ve DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu  yer alıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Eczacilik Fakültesi Dekani Prof. Dr. Mustafa F. Şahin’e onur ödülü03 Ekim 2019 Perşembe 15:54
  • DAÜ nereye koşuyor? -1 Erkut YILMABAŞAR yazdı....03 Ekim 2019 Perşembe 09:32
  • DAÜ’nün yeni öğrencileri “Hoşgeldin Gecesi”nde doyasiya eğlendi02 Ekim 2019 Çarşamba 14:59
  • "DAÜ bir dünya Üniversitesi'dir YÖDAK ise yerel bir kuruldur"02 Ekim 2019 Çarşamba 13:41
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi Ahmet Vural Behaeddin Öğrenci Ödülleri yarışması düzenliyor01 Ekim 2019 Salı 15:52
  • DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önsen Toygar’a Uluslararası Hakem Ödülü27 Eylül 2019 Cuma 16:39
  • DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume Dünya Şampiyonası’nda altın madalyayı hedefliyor27 Eylül 2019 Cuma 16:17
  • DAÜ’de “Türkmen Halısından Öğrendiklerimiz” konulu konferans gerçekleştirildi27 Eylül 2019 Cuma 14:54
  • DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün’e Uluslararası Hakem Ödülü26 Eylül 2019 Perşembe 12:33
  • DAÜ 22. Oryantasyon Günleri kapsamında kültür turları gerçekleştirildi25 Eylül 2019 Çarşamba 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti