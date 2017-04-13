Uluslararası Festivaller Birliği DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı’nı ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı İlker Edip’i makamında ziyaret ettiler.

Uluslararası Festivaller Birliği Başkan Yardımcısı, Uluslararası Festivaller ve Geleneksel Sanat Festivalleri Organizasyonu Konseyi (CIOFF) Kuzey Kıbrıs Başkanı ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı İlker Edip’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen söz konusu nezaket ziyaretinde Kadirağa, festival organizasyonlarına verdiği desteklerden dolayı Edip’e teşekkür plaketi takdim etti. Edip ise Kadirağa’ya ziyaret nedeniyle Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano hediye etti. Ziyarette gelecekteki olası işbirlikleri de değerlendirildi.