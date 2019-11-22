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Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali’nin 3.’sü gerçekleştiriliyor

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Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali’nin 3.sü gerçekleştiriliyor.
Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali’nin 3.’sü gerçekleştiriliyor

28 Kasım 2010’da yaşamını yitiren şair Fikret Demirağ adına Lefke’de yapılan Uluslararası Şiir Festivali’nin üçüncüsü 29 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

İspanya’dan, Jamie B. Rosa ve Ricard Bellveser; Almanya’dan Kerstin Hensel; İtalya’dan Laura Garavaglia; Ukrayna’dan Lyudmyla Diadchenko; Hollanda’dan Marian Eikelhof; ve Türkiye’den de Bejan Matur ile Nilay Özer’in konuk olduğu festivale Kıbrıs’tan da Androulla Shati, Bahriye Kemal, Burçak Midilli Güldoğuş, Emel Kaya, Fatma Akilhoca, Gündoğdu Gencer, Hüseyin Bahca, Jenan Selçuk, Maria Sakalli, Mehmet Kansu,  Mihrican Aylanç, Mine Ömer, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Tuğçe Tekhanlı, Ümit İnatçı ve Zeki Ali katılacak.

Cumhurbaşkanlığı, Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Belediyesi, Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği, Lefke Turizm Derneği, Bademliköy Muhtarlığı, Lefke Gazi Lisesi Ve Cengiz Topel Meslek Lisesi, Swan Of Soli, Vuni King Otel’in katkılarıyla gerçekleştirilen Festival’e her yıl olduğu gibi Lefkoşa’dan da ulaşım sağlanacak.

Cuma ve pazar günleri Lefkoşa Belediyesi Binası arkasındaki Park Yeri’nden saat 9.00’da hareket edecek olan Şiir Otobüsü’nün, cumartesi gün hareket saati 12.00. Otobüs her gün etkinlik bitiminin ardından Lefkoşa’ya hareket edecek.

FESTİVAL PROGRAMI:

“1. Gün: 29 Kasım 2019, Cuma

10.00 - 12.00: Lefke Gazi Lisesi,  Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi (CTEML), Güzelyurt Türk Maarif Koleji (GTMK), Güzelyurt Kurtuluş Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencilerinden Fikret Demirağ şiirleri.

Konuk Şairler ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi şairlerden şiir dinletisi, söyleşi ve imza.

Yer:   Cengiz Topel Meslek Lisesi

14.00 - 15.00:  Panel: Şiir ve Ekoloji

Konuşmacılar: Jamie B. Rosa, Mihrican  Aylanç, Nilay Özer, Mine Ömer, Bahriye Kemal, M. Kansu,

Moderatör:  Prof.Dr. Saadettin Yıldız

Yer:  LAÜ Hukuk Fakültesi salonu

15.00 - 15.20: Kahve arası

15.20 - 17.00: Şiir Dinletisi

Moderatör/ Jenan Selçuk

Yer LAÜ Hukuk Fakültesi salonu

19.00: Açılış Kokteyli: EUL Lounge

Sunum: Neşe Yaşın

2. Gün: 30 Kasım 2019, Cumartesi

9.30 - 12.00:  Konuk Şairlerin katılacağı Tarih Gezisi

13.30 - 16.30: Şiir ve Müzik Dinletisi:

Şiir Dinletisi: Konuk Şairler ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi şairlerden şiir dinletisi.

14.00 - 14.15: Yaşar Ersoy'un, Fikret Demirağ'ın şiirlerinden uyarladığı "HÜZÜN ANA VE ÇOCUKLARI" oyunundan şiir dinletisi

Müzik Dinletisi: 

Halil Akansel, Mustafa Tozakı, Hasip Akgürgen (Fikret Demirağ şiirlerinden besteler)

Hadji Mike, Michalis Mozoras

Levent Soyer

Grup Sol-i

Sol Anahtarı  (Kapanış konseri) 

Moderatör: Yusuf  Nidai

Yer: Bademliköy, “Fikret Demirağ Şiir Tepesi”

(Yağmur durumunda bu etkinlik Vuni King Otel’e alınacaktır)

3. Gün: 1 Aralık 2019, Pazar 

10.30 - 11.00: Lefke, Ağaçlı Kahve’de buluşma

11.15 - 12.30: Fikret Demirağ Şiir Odası ziyareti ve Fotoğraf Sergisi Açılışı

Fikret Demirağ şiirlerinden serbest okumalar

Lefke Belediyesi Çocuk Korosu

Yer: Lefke, Bandabuliya

12.30 - 14.00: Fikret Demirağ’ın doğduğu evi ziyaret ve şiirlerinden serbest okumalar. (Yağmur durumunda söz konusu etkinlik Lefke Bandabuliya’da yapılacak.)”

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