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Uluslararası Final Üniversitesi AKUT kuruyor

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Uluslararası Final Üniversitesi AKUT kuruyor
Uluslararası Final Üniversitesi öğrencileri UFÜ AKUT kurma çalışması sürdürüyor.

UFÜ’den verilen bilgiye göre, doğal afetlerde kaybolanların aranması ve kurtarılması için etkinlik gösteren bir sivil toplum örgütü olan Arama Kurtarma Derneği’nin çeşitli bölgeler ve üniversitelerde oluşturulan ekiplerinden birini de Uluslararası Final Üniversitesi’nde oluşturmak amacıyla çalışma başlatıldı. Bu çerçevede öğrencilerin örgütlenmesi ve eğitilmesi çalışmalarına başlandı.

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ, ULUSAL AFET YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

Uluslararası Final Üniversitesi öğrencileri Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Ulusal Afet Yönetimi Çalıştayı”na da katıldı.

Kendi bünyesinde arama kurtarma ekibinin hazırlıklarını tamamlamak üzere olan üniversite 2018 Nisan ayında gerçekleştirilecek “Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları 2018” ve “Genel Kurul Toplantısı”na katılacak.

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