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Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Genetik Antrenörlük eğitimine katıldı

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Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Genetik Antrenörlük eğitimine katıldı
Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, dünyanın ilk ve tek genetik antrenörlük sistemi ile ilgili eğitime katılarak sertifika aldı.

Okulun tüm öğrencilerinin katılım gösterdiği eğitim, küçük yaşta çocukların spora eğilimini belirlemek ve genetik profillerine uygun spor dallarına yönlendirmek amacıyla oluşturulmuş bir sistem ile ilgiliydi.

SPOR EĞİTİMİNDE BAŞARI ORANINI ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

Kişilerin genetiğinden yola çıkarak iyi sporcuların belirlenmesi ve yetiştirilmesini esas alan bir sistem olarak geliştirilmiş “Genetik Antrenörlük” eğitimine katılan Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, genetik antrenörlük uzmanları Serkan Doğan ve Engin Kardaş’ın seminerine katıldı. Mezuniyet sonrasında Beden Eğitimi Öğretmenliği yapmaya hazırlanan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, küçük yaşta çocukların spora eğilimini belirlemek ve genetik profilleri doğrultusunda öğrencileri uygun spor dallarına yönlendirerek başarı oranlarını artırmak açısından önem taşıyan eğitim sonunda Uluslararası Final Üniversitesi öğrencilerine katılım sertifikaları verildi.

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