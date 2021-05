Uluslararası Finans Enstitüsü: TL'nin dolar karşısında 'adil değerini' 9,50 olarak değiştiriyoruz

IFF Başekonomisti Robin Brooks, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Lirası için gerçeğe uygun değerimizi 9.50 $ / TRY olarak değiştiriyoruz. Cari açıktaki keskin genişleme nedeniyle 2020 yılında gerçeğe uygun değerimizi iki kez değiştirdik. Bu değişiklik, Mart ayından bu yana gerçekleşen duyarlılıkta keskin bir bozulmadan kaynaklanıyor." açıklamasında bulundu.

Robin Brooks'un paylaştığı grafikte,29 Haziran'da yapılan son güncellemede TL'nin dolar karşısında gerçek uygun değerinin 7,5-8 bandında olduğu görülüyor.

Serbest piyasada 3 Mayıs itibariyle dolar 8,27 liradan alınıyor, 8,3251 liradan satılıyor.

We're changing our fair value for Turkish Lira to $/TRY 9.50 (black). We changed our fair value twice in 2020, due to the sharp widening in the current account deficit. This change is driven by a sharp deterioration in sentiment that's taken place since March. With @UgrasUlkuIIF pic.twitter.com/Nw0BmuHxFI