Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali kapsamında 25 ressamın eserlerinden oluşan sergi açıldı

Gazimağusa Belediyesi’nin 19-26 Mart tarihleri arasında ilk kez düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali kapsamında yapılan eserlerin sergisi, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zühre Özkaraman’ın kuratörlüğünü yaptığı festivale katılan Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Hollanda, Mısır, Türkiye ve KKTC’den oluşan 25 sanatçı, halka açık atölye çalışmalarında 50 eser üretti. Sergilenen eserler, 1 Nisan tarihine kadar mesai saatlerinde izlenebilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter açılışta yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediyesi olarak böyle bir organizasyon yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, sanatın olduğu yerde mutlu insanlar olduğunu, sanata ve sanatçıya destek vermeye ve insanları sanatla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Konuk sanatçılara, belediye meclis üyelerine, çalışanlara ve emek veren herkese teşekkür eden Belediye Başkanı İsmail Arter, festivalin bundan sonraki yıllarda daha da gelişerek devam etmesini diledi.

Sanatçı Milletvekili Arif Albayrak da, hayal ettikleri festivalin son aşamasında olduklarını, ancak işin daha başında olduklarını, bu güzelliği yaratan tüm sanatçılara ve belediyenin emek veren tüm çalışanlarına teşekkür etti. Albayrak, dünya çapındaki ressamlar tarafından yapılan resimlerin eserlerinin sergilendiğini ancak bunun ötesinde, çağdaş sanat müzesinin açılması için çalışacaklarını, eserlerin ülkede kalacağını ve açılacak müzede sergileneceğini söyledi.

Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı da, dünyanın 10 farklı ülkesinden gelip sanat galerisini eserlerle dolduran ressamları Gazimağusa’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, katkı koyanlara ve sanatçılara teşekkür etti.

Kuratör Zühre Özkaraman ise, projeye inanan belediye başkanına ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Sanatsever dostları ve meslektaşlarını, yeteneğinin kaynağı olan babasına da teşekkür eden Özkaraman, sanatçılara ev sahipliği yapan Mağusa Gelişim Akademisi’nin (MGA) bu renkli hamurun içinde bir değer olduklarını ifade ederek, MGA’ya teşekkür etti.