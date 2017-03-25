Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’nde Ressamlar halkla birlikte sanatsal üretimler yaptı

Gazimağusa Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği ve hem ülkeden hem yurt dışından ressamların biraraya geldiği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’nin halka açık olarak yapılan atölye çalışmaları bugün tamamlandı.

Gazimağusa Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği ve hem ülkeden hem yurt dışından ressamların biraraya geldiği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’nin halka açık olarak yapılan atölye çalışmaları bugün tamamlandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ressamların sanatsal üretim yaptığı atölye çalışmasının son gününe katılarak, sanatın önemine vurgu yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılan ressamlar halka açık olan atölye çalışmalarında özellikle öğrencilerle etkileşim içinde sanatsal ve yaratıcı çalışmalar yaptı.

Küratörlüğünü Zühre Özkaraman’nın yaptığı festivalde Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Hollanda, Mısır, Türkiye ve KKTC’den 25 sanatçı yer aldı.

Mağusa Gelişim Akademisi’ndeki atölye çalışmalarında üretilen eserler, yarın saat 18:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sergilenecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, atölye çalışmasında yaptığı konuşmada, atölye çalışmalarının son gününde ressamların çok güzel eserler ürettiğine şahit olduklarını, her ressamın en az 2 eser yaptığını ifade ederek, buradaki heyecanın kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

Arter, festivalin düzenlenmesinde katkısı olan Milletvekili Arif Albayrak’a, küratör Zühre Özkaraman’a ve katılan ressamlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sanatçı Milletvekili Arif Albayrak ise çalışmalarda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını, 25 ressamın kendi içinde kapalı bir şekilde çalışmadığını, Mağusa halkı ile bütünleşen ve Kıbrıs’a mal olan bir organizasyon yaptıklarını ifade etti.

Albayrak, Belediye Başkanı Arter’in tüm taleplerine olumlu cevap verdiği için tüm eserlerin Belediyeye verileceğini ve bunun çağdaş sanat müzesinin ilk adımı olacağını ifade ederek, Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’nin bundan sonraki yıllarda da devamını diledi.