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Uluslararası hukuk temelinde tüm devletlerle iş birliği Yunanistan ve Kıbrıs'ın ortak pozisyonu

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Uluslararası hukuk temelinde tüm devletlerle iş birliği Yunanistan ve Kıbrıs'ın ortak pozisyonu
Uluslararası hukuk temelinde tüm devletlerle iş birliği Yunanistan ve Kıbrıs'ın ortak pozisyonu

Yunanistan ve Kıbrıs, Uluslararası Hukuk, Deniz Hukuku, toprak bütünlüğüne, bağımsızlıklarına ve devletlerin egemenliğine saygı temelinde hiçbir devletle iş birliği potansiyelini göz ardı etmiyor. Söz konusu mesajı Yunanistan Başbakanı ile görüşmesinin sona ermesinin ardından basına yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades verdi.

Cumhurbaşkanı Anastasiades, Başbakan Kyriakos Mitsotakis ile yaptığı görüşmeyi, Kıbrıs meselesinin öne çıktığı, bir dizi konunun ele alındığı, üretken ve yaratıcı bir görüşme olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı, "Sayın Nuland'ın ziyaretini, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Kıbrıs sorununa bir Elçi atama çabalarını, diyaloğun yeniden başlaması için gerekli koşulları yaratmak amacıyla atılmakta olan bazı hamleleri ve Sayın Tatar’a yönelik somut önerilerle hazırladığım mektubu görüştük. Bu, diyaloğun yeniden başlaması için olumlu bir iklim yaratmak amacıyla aldığım bir girişimdir" şeklinde konuştu.

Mitsotakis ile görüşme sırasında, Kıbrıs sorunuyla bağlantılı olarak, Yunanistan ile Kıbrıs arasındaki eylem ve hedeflerin koordine edilmesi amacıyla yaklaşan Yunanistan Başbakanı ile ABD Cumhurbaşkanı arasındaki görüşme de ele alındı.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Anastasiades, "yayılımcı veya düşmanca eylemlerin yarattığı tehlikelerin ortaya çıkmasının, Yunanistan Başbakanı ile ABD Başkanı arasındaki görüşmeleri meşgul edecek bir şey olduğunu" belirtti.

Anastasiades, "Yunanistan ve Kıbrıs'ın ortak pozisyonu, hiçbir devletle iş birliğini ne üçlü ne de geliştirdiğimiz çok taraflı iş birlikleri potansiyeli dışlamamaktır. Aradığımız şey, Uluslararası Hukuka, Deniz Hukukuna ve devletlerin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine saygıdır" dedi.

Cumhurbaşkanının belirttiği üzere, Anastasiades-Mitsotakis görüşmesinde ayrıca, Türkiye'nin "Kıbrıs sorununun çözümünden elde edeceği faydaları anlamasına" yol açabilecek "enerji krizi ve bölgedeki enerji süreçleri" de masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığının sonlandırılması çabaları ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları da ele alındı.

Cumhurbaşkanı, "İkimiz de netiz: Hem Rus istilâsına karşıyız hem de elbette yaptırımlardan yanayız" mesajını vererek "yaptırımların sonuç odaklı olması gerektiğini, diğer ülkelerin menfaatlerini gölgeleyecek şekilde bazı devletlere hizmet etmemesi gerektiğini" vurguladı.

 

KHΑ/NST/MHY/2022

Kıbrıs Haber Ajansı

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