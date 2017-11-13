Uluslararası İstanbul Kitap ve Sanat Fuarı’nda temsil edildik

KKTC’nin Kültür Dairesi organizasyonu ve Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya’nın başkanlığında katıldığı ve sanatıyla sanatçısıyla yerini aldığı 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile ARTİST 2017/27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarları tamamlandı

Fuarlar, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’nin organizatörlüğünde 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında, eş zamanlı olarak Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’den ve dışından 820 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, dokuz gün boyunca söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinliklerinden oluşan 295 etkinlik ve 3000’den fazla imza günü düzenlendi. Fuarda yer alan KKTC standında düzenlenen imza günlerinde ise, Gazeteci Yazar Özgül Gürkut ve Damla Soyalp Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yayınlarından çıkan “Yarım Kalmış Bir Yaşam, Dr. Burhan Nalbantoğlu” isimli kitaplarını imzalarken, Şair Fatma Akilhoca Işık Kitabevi Yayınlarından çıkan 5. kitabı “Tuz Dölü” ve diğer kitaplarını, Fotoğraf Sanatçısı Araştırmacı Yazar Kadir Kaba da “Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni” isimli kitabı ile daha önce çıkmış kitaplarını imzaladılar.

KKTC yayınları standında, Kültür Dairesi’nin, yazın sanatçılarına yurt dışındaki kitap fuarlarında tanıtmak istedikleri kitaplarını teslim etmeleri çağrısında bulunarak, oluşturduğu Kitap Fuarları Daimi Koleksiyonu sergilendi. Ziyaretçilere sergilenen kitaplar hakkında bilgi veren görevlilerin yanı sıra Kültür Dairesi tarafından yıllık olarak hazırlanan “Fuarlar Kataloğu 2017” dağıtıldı. Kataloğun kapağında, Resim ve Seramik Sanatçısı Şenol Özdevrim’in ARTİST 2017/27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı’ndaki KKTC bölümünde sergilenen eserine yer verildi. Yazın Sanatçıları Özgül Gürkut, Damla Soyalp, Fatma Akilhoca ve Kadir Kaba’nın imza günlerinde, İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin yoğunlukla ziyaret ettiği KKTC standında okurlar yazarlarla sohbet etme imkanı buldular.

KKTC İstanbul Eğitim ve Kültür Ataşesi Fatoş Anıl Öder’in yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türk tarihi ile edebiyatına ilgi duyan okurlar ve yayınevi temsilcilerinin ziyaret ettiği KKTC standında, ziyaretçilere hellim, peksemet ve ceviz macunu ikram edildi. ARTİST 2017 Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak kapılarını açan ARTİST 2017 / 27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı bu yıl sanatseverlere “Ütopya” temasıyla seslendi. Yaklaşık 1000 sanatçının işlerinin sergilendiği galeriler, bağımsız grup ve insiyatifler ile birlikte 150’ye yakın genç sanatçıyı da konuk eden fuarda Kültür Dairesi koordinasyonuyla Ressam Bahar Çıralı ile Resim ve Seramik Sanatçısı Şenol Özdevrim’in eserleri de sergilendi.

Serginin açılışında Kıbrıs Türk plastik sanatını temsilen hazır bulunan sanatçılar Bahar Çıralı ve Şenol Özdevrim’in eserleri fuarı ziyaret eden sanatseverler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Dokuz gün süresince birbirinden önemli sergilere ev sahipliği yapan İstanbul Sanat Fuarı’ndaki KKTC sergisinde sanatçılar Bahar Çıralı ve Şenol Özdevrim ile çalışmalarını tanıtan broşür de dağıtıldı.