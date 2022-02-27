  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı

» »
Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı
Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı

Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onursal başkanlık ve Büyükelçi statülerinin askıya alındığına dair Uluslararası Judo Federasyonu'ndan bir açıklama yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı.

Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni gündeme getirdi26 Şubat 2022 Cumartesi 19:17
  • Hollanda, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edecek26 Şubat 2022 Cumartesi 19:06
  • Rusya Devlet Başkanlığı sitesine siber saldırı26 Şubat 2022 Cumartesi 19:00
  • Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak26 Şubat 2022 Cumartesi 17:36
  • Putin'den ikinci saldırı emri26 Şubat 2022 Cumartesi 16:36
  • Sean Penn, Savaşın Belgeseli İçin Uakrayna’da26 Şubat 2022 Cumartesi 15:17
  • Putin ve Lavrov Avrupa Birliği yaptırım listesine alındı25 Şubat 2022 Cuma 23:00
  • ‘Tarihi bir an’ diyerek duyurdular: NATO Müdahale Gücü devreye giriyor25 Şubat 2022 Cuma 22:05
  • Papa'nın Rusya Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyaret kriz yarattı25 Şubat 2022 Cuma 21:00
  • Polonya, Ukrayna’dan Gelenlere Karantina ve Test Zorunluluğunu Kaldırdı25 Şubat 2022 Cuma 19:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti