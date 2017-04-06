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Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması’na katılan ressamlar Belediye Başkanı’nı ziyaret etti

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Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması’na katılan ressamlar Belediye Başkanı’nı ziyaret etti
Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması’na katılan sanatçılar Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek organizasyona verdiği destekten dolayı Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

3-9 Nisan tarihlerinde sanatçı Milletvekili Dr. Arif Albayrak’ın küratörlüğünde Cyrstal Rocks Otel sponsorluğunda ilk kez düzenlenen organizasyona katılan 6 farklı ülkeden ressam, Gazimağusa’nın tarihi yerlerini dolaştı ve Başkan İsmail Arter ile görüştü. Çalışma sonunda üretilecek eserler 8 Nisan’da saat 18:00’da Cyrtal Rocks Otel’de düzenlenecek sergide sergilenecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, sanata ve sanatçıya destek olmayı asli görevlerinden biri olarak gördüklerini vurguladığı ziyarette kültür-sanat şehri olan Gazimağus’da ressamlarla bir araya gelmekten son derece mutluluk duyduğunu, sanat adına çalışmalar da her zaman destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Sanatçı Milletvekili Arif Albayrak ise, bu yıl ilk kez düzenledikleri Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması’nı Ersin Yeldener’in sahibi olduğu Cyrtal Rocks Otel’de gerçekleştiğini ve İsveç, Ukrayna, Senegal, Arabistan, Makedonya, Arnavutluk’dan katılım olduğunu söyledi. Özel bir organizasyona imza atarak kaliteli ressamları bira araya getirdiklerini ve çalışma sonunda kaliteli üretimler ortaya çıkacağını ifade ederek, taleplerine olumlu cevap veren Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti ve Başkan İsmail Arter’i 8 Nisan’da yapılacak sergiye davet eti.

 

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