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Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi Girne’de açıldı

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Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi Girne’de Girne Trafo Sanat Merkezi’nde açıldı
Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi Girne’de açıldı
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  • Kültür Dairesi’nin ilk kez Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturduğu sergi, 17 Kasım Perşembe gününe kadar Girne’de izlenime sunuluyor

 

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde, 2014 – 2019 yıllarında, beş kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin toplu sergisi, Lefkoşa’dan sonra Girne’de de sanatseverlerle buluşturuldu.

Kültür Dairesi’nin, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla ve Etkileşimli Drama Derneği’nin iş birliğinde beş yıl boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde hayata geçirdiği Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nın toplu sergisi 17 Kasım 2022 Perşembe gününe kadar Girne Trafo Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunuluyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, açış konuşmalarını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun yaptığı Girne Trafo Sanat Merkezi’nde dün akşam (7 Kasım 2022 Pazartesi) açılan sergide, Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin Onur Konukları Nilgün Güney, İsmet Tatar ve İnci Kansu da birer konuşma yaptılar. Konuşmalarında sanatın birleştirici gücünü vurgulayan sanatçılar, Kültür Dairesi’nin gayretli ve yoğun çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, uluslararası sanat çalışmalarının artırılmasının da ülke sanatı ve sanatçıları için yararlı olacağına inanç belirttiler.

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Kültür Dairesi himayelerinde, Küratörlüğünü İpek Denizli’nin, Koordinatörlüğünü de Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin yaptığı Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, 2014-2019 yılları arasında 5 kez düzenlendi. KKTC ile birlikte, 26 farklı ülkeden, toplam 72 sanatçının katıldığı sanat buluşmasında yer alan sanatçıların, resim ve seramik eserleri arasından yapılan bir seçkiden oluşturulan sergi, 17 Kasım 2022 Perşembe gününe kadar Girne Trafo Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunuluyor.

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