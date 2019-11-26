Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi KKTC’de yapılacak

Türkiye’nin en büyük Bağımlılık Kongresi olarak kabul edilen Uluslararası katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nin 13’üncü KKTC’de düzenlenecek.

Türkiye’nin en büyük Bağımlılık Kongresi olarak kabul edilen Uluslararası katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nin 13’üncü KKTC’de düzenlenecek. Uyuşturucu konusunda son dönem tedavileri, rehabilitasyon çalışmaları ele alınacak kongrede, sadece alkol ve uyuşturucu değil, kumar, internet ve sigara bağımlılığı da konuşulacak.

Kongre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği’nin işbirliğiyle Girne’de Acapulco Otel’de gerçekleşecek 4 günlük kongrenin açılışı Perşembe günü saat 13.00’te devlet ve hükümet yetkililerinin de yapacağı açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Kongrede 86 panelistle 33 panel oturumu gerçekleşecek. Sadece tıbbi gelişmeler değil, sineme ve bağımlılık, müzik ve bağımlılık, bağımlılıkta sanatla tedavi de ele alınacak.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde 86’sı sözel, 44’ü poster olmak üzere 132 bilimsel araştırma bildirisi sunulacak. Öte yandan “Türkiye En iyi Araştırma Ödülü”nü almak için 132 bildiri arasından finale kalan 14 bilimsel çalışma jürinin de olacağı ödül oturumlarında sunulacak.İlk üçe giren çalışmaya “Türkiye En iyi Araştırma Ödülü” verilecek.

Kongrede bazı panel ve kurs eğitimleri Amerika Birleşik Devletleri NAADAC onaylı sertifika ile desteklenecek. Ayrıca Amerika Psikoterapistler ve Uyuşturucu Madde Kullanıma Yönelik Danışmanlar Birliği (NAADAC) Başkanı CynthiaMoreno kongreye Amerika’dan tele konferansla katılım gösterecek, sunum yapacak. Başbakan Ersin Tatar ile Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel kongrenin onursal başkanları olacak.

Yeşilay, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, Kıbrıs Ruh Sağlığı Derneği, Ruh Sağlığı Enstitüsü gibi kurumların da destek verdiği kongre logosunda Kıbrıs’ın sembollerinden “Yasemin” de yer alıyor.

Uzmanların, Türkiye’deki AMATEM’lerden temsilcilerin yanı sıra ilaç firmalarından yetkililerin de katılacağı kongre hakkında bugün basın toplantısı düzenlendi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’ndaki toplantıda kongrenin eş başkanları olan YDÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu konuşma yaptı.

İlk sözü alan Çakıcı, bilimsel çalışmalara göre ülkede son 20 yılda uyuşturucunun 3 kat arttığını söyledi,“Müthiş bir tehlikeyle karşı karşıyayız” dedi.

Uyuşturucu konusunda yapılan bilimsel ve yasal çalışmalara değinen, çitayı yükseltmek üzere bu kongreyi düzenlediklerini belirten Çakıcı, “Birlik olunca çok güzel şeyler yapılabiliyor. Yeter ki arzuları ve hırsları bir kenara koyabilelim” dedi.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, bu kongrenin 1 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu, dünya çapında olacak bu kongreye 500-550 kişilik bir katılım beklendiğini ifade etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çalışmaları hakkında bilgi veren ve bu alanda kat edilen mesafeyi anlatan Karaokçu, “Kıbrıslı Türk insanının her şeyi başarabilecek gücü vardır. Her türlü insan kapasitemiz vardır. Yöneticilerimiz ve halkımızın bizlere inanması önemli” dedi.

Hasan Karaokçu, ilgi duyan herkesi kongreye davet etti.