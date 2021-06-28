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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali sona erdi

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin geçen yıl ertelenen 18’incisi, 5- 25 Haziran tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirildi.
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali sona erdi

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin geçen yıl ertelenen 18’incisi, 5- 25 Haziran tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirildi.


Dernek açıklamasına göre  Kültür Dairesi Müdürlüğü, KKTCDOB, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştirilen ve 5 Haziran’da KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile başlayan Festival’de KKTC CSO Oda Müziği Toplulukları’nın Konserleri, İlias Abdullin & İrade Melikova Keman–Piyano Resitali, Myrrha Trio Konseri, Soprano Sermin Dikmen Töre & Piyanist Yuliya Statastsenkava Şan Resitali ve Nihat Ağdaç & Gözdem İlkay Keman – Piyano Resitali yer aldı. 


Festival’in 19.su ise, 25 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

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