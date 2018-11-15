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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın 3 Basses konseri ile final yapıyor

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16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 3 Basses konseri ile yarın final yapacak.
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın 3 Basses konseri ile final yapıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneğinden yapılan açıklamaya göre final konseri Bellapais Manastırı’nda yarın saat 20.30’da  başlayacak.

 

Dünyaca ünlü opera sanatçıları Zafer Erdaş, Tuncay Kurtoğlu ve Teyfik Rodos’ un Arjantinli şef ve piyanist Tulio Gagliardo eşliğinde sunacakları “3 Basses” Konseri’ nde Mozart, Rossini, Verdi, Bizet’nin ünlü operalarından seçme aryalar, Rus, Türk ve Azeri halk şarkıları yanında, konsere özel olarak düzenlemesini Ali Hoca’nın 3 Bas ve Piyano için yaptığı Kamran Aziz' in Al Yemeni, Mor Yemeni Türküsü de yer alacak.

 Konser biletleri 50 TL karşılığında  Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel ve konser girişinde satın alınabilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin  16’ncısı 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ana Ssonsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştirildi.

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