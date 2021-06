Uluslararası Medya Kuruluşlarının Web Siteleri Çöktü

Financial Times, The New York Times, Bloomberg News ve The Guardian gibi uluslararası medya kuruluşlarının web siteleri bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Al Jazeera'nin haberine göre, Financial Times, The New York Times ve Bloomberg News dahil haber kuruluşlarına ait birden fazla web sitesi bugün dünya genelinde geçici olarak çöktü.

CNN ve Le Monde’a ait web sitelerinin de hata verdiği aktarılırken, Al Jazeera Medya Ağı da bu olaydan olumsuz etkilendi.

Ayrıca Amerikan e-ticaret devi Amazon'un web sitesinin kesinti yaşadığı ifade edilirken, Amazon henüz yorum yapmadı.

Web sitelerini etkileyen sorunun kaynağı henüz netleşmedi.