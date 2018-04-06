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Uluslararası Model Uçak Yarışması’nın açılışı dün Selimiye Meydanı’nda yapıldı

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Uluslararası Model Uçak Yarışması’nın açılışı dün Selimiye Meydanı’nda yapıldı
Uluslararası Model Uçak Yarışması’nın açılışı dün Selimiye Meydanı’nda yapıldı

"F3J ve F5J Mustafa V. Koç Geçitkale Cup 2018" Uluslararası Model Uçak Yarışması’nın açılışı bugün Selimiye Meydanı’nda gerçekleşti.

Açılışa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bazı milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, Kıbrıs Lefkoşa Havacılık Derneği Başkanı Erel Cankan ve yarışmacılar katıldı.

Saat 17.00’de kortejle başlayan açılış törenini çok sayıda vatandaş da izledi. Törenin açılışında konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 10 ülkeden sporcuları ülkeye getirerek böylesi bir uluslar arası yarışma düzenleyen ekibe ve organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kendilerinin ellerinden geldiğince bu gibi etkinliklere sahip çıkmaya çalıştıklarını dile getiren Harmancı, devletin böylesi etkinliklere daha fazla katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Açılışta konuşan Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya da etkinliği düzenlerken başta ambargolar olmak üzere pek çok zorluk yaşadıklarını aktardı.

Ziya, ambargo kararlarına bu gibi uluslararası etkinlikler düzenleyerek cevap vermeye devam edeceklerini de belirtti.

Kıbrıs Lefkoşa Havacılık Derneği Başkanı Erel Cankan ise, 10 farklı ülkeden gelen yarışmacılara teşekkür etti.

Yarışma programı hakkında bilgi veren Cankan, halkı yarışmaları izlemeye çağırdı.

Konuşmaların ardından Lefkoşa Folklor Derneği halk dansları gösterisi yaptı, Lütfiye Özipek konser verdi.

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