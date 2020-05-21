Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı: Olimpiyatlar gelecek yıl da yapılamazsa, iptal edilmesini anlayışla karşılıyorum

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın, gelecek yaz da yapılamamsı halinde neden iptal edilmesi gerektiğini anladğını söyledi.
Organizatörler, olimpiyatların Temmuz-Ağustos 2021'de de yapılamaması halinde bir yedek planları olmadığını söylemişti.
Bach BBC Spor'a yaptığı açıklamada, "Organizasyon komitesinde ebediyen 3 ila 5 bin kişiyi çalıştıramazsınız. Sporcuları bu belirsizliğin içine sokamazsınız" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.